Aspi’s Chiro Stine, Vandaele Kaas en de Fruithoek organiseren kaas- en wijnavond

Een kaarting, pasta-avond of quiz. Het zijn de evenementen die quasi alle jeugdbewegingen wel eens organiseren om de kas te spijzen. Niet zo bij de aspi’s van Chiro Stine Heule. De oudste afdeling van Heules grootste jeugdbeweging komt origineel uit de hoek en organiseert op zaterdag 10 februari een heuse kaas- en wijnavond. Ze slaan hiervoor de handen in elkaar met Heulse handelaars Vandaele Kaas en De Fruithoek.

Het idee voor een kaas- en wijnavond ontsproot aan de hersenpan van de driekoppige leiding van de aspi’s bestaande uit Kobe Taghon, Jamien Claerhout en Achille Verfaillie.

“Als jeugdbeweging organiseren we al tal van activiteiten doorheen het jaar. Zoals ons befaamde hespespit, een kaarting en onze zomerbar, Plan B-ar. Deze keer wilden we wat origineler uit de hoek komen en zo viel de beslissing om een kaas- en wijnavond te organiseren. Het is iets anders dan gewoonlijk, maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat we een breed publiek kunnen aanspreken,”, klinkt het bij die laatste.

10 februari

Met het evenement, dat doorgaat in de lokalen van Chiro Stine op zaterdag 10 februari, willen de aspi’s geld ophalen voor het jaarlijks bivak, hét hoogtepunt van het werkjaar. Daarin rijden de oudste afdelingen van Chiro Stine op het stalen ros van Heule richting de kampplaats in Mol voor een onvergetelijke tiendaagse. Tussendoor gaan ze ook nog eens twee dagen op sjok voor enkele verrassingsactiviteiten.

Om enkel kwaliteitsproducten te voorzien, slaat Chiro Stine de handen in elkaar met de Heulse handelaars De Fruithoek en Vandaele Kaas. Aanwezigen hebben de keuze tussen uitsluitend kaas of mix met vlees, voor de democratische prijs van 15 euro. Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er ook de optie om de kaasplanken af te halen.

Extra info vind je hier.