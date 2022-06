Ashley (12) is Kinderkrak in Kuurne

Sinds de corona-uitbraak is Ashley De Caluwe (12) genoodzaakt les te volgen via Bednet. Ashley werd geboren met één long en doofheid aan het linkeroor. Dat maakt het voor haar extra moeilijk om les te volgen via deze weg.

De 12-jarige is een doorzetter en ondanks de situatie zijn haar behaalde klasresultaten meer dan behoorlijk. “Fysieke omgang met vriendjes en vriendinnetjes zit er momenteel niet in voor mij”, vertelt Ashley die in de vijfde klas zit van de Centrumschool. “Dagelijks volg ik les via de laptop die ik ter beschikking heb van Bednet. Een camerasysteem, die ook ter beschikking wordt gesteld door Bednet, staat opgesteld in de klas zelf. Dit zorgt ervoor dat ik alle lessen kan meevolgen vanuit de huiskamer en ook kan antwoorden op vragen die mij gesteld worden door mijn leerkracht. Misschien kan ik bij aanvang van het nieuwe schooljaar de lessen opnieuw fysiek bijwonen, maar daarvoor blijft het afwachten hoe de pandemie verder evolueert. Dat ik genomineerd ben als Kinderkrak is leuk, maar eigenlijk doe ik niets speciaal. Ik volg les net zoals alle andere kinderen. Helaas niet fysiek in de klas, maar wel noodgedwongen via de laptop.”

Om haar zinnen wat te kunnen verzetten, maakt Ashley dagelijks een wandeling met haar mama in de natuur. Gelukkig kan Ashley rekenen op haar zus Heidi die ook in het vijfde leerjaar zit en aan wie ze dus zaken kan vragen als ze iets niet goed begrepen heeft tijdens de les. (BRU)

