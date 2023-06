Asen (14) is Kinderkrak van Kortemark

Een negental maanden geleden kwam Asen Borislavov Antonov in Kortemark aan. Hij sprak geen woord Nederlands en startte in het MMI met lessen Nederlands in de OKAN-klas. Nu het schooljaar op z’n einde loopt, kan hij zich al vlotjes uitdrukken in onze taal.

“In augustus 2022 vertrokken wij vanuit Lovetsj in Bulgarije naar Kortemark”, vertelt Asen. “Dat was zo’n 2.500 km rijden. Kortemark kende ik niet, maar mijn mama en papa wilden hier komen werken. Ze vonden een job in het groentebedrijf Verduyn. Ook mijn broer en mijn zus werken daar. We wonen in de Galgestraat, dichtbij het bedrijf. Ikzelf kom met de fiets naar school. Het was voor mij wel eventjes aanpassen om hier school te lopen, maar het is de enige mogelijkheid om hier een sociaal leven uit te bouwen. Zonder de kennis van de taal lukt dat niet. Wij Bulgaren hebben ook andere letters, dus jullie alfabet was ook eventjes gewoon worden. Ik probeer me zo goed mogelijk te integreren op school en in de gemeente. Ik voetbal nogal graag, maar enkel op school een balletje trappen, vond ik niet genoeg. Ik sloot me aan bij SVD Kortemark en maakte zo heel veel vrienden. Ik hoop dat ik volgend schooljaar in een gewone klas mag starten.” (Jeffrey Dael)

