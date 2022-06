Arne (13) is Kinderkrak van Poperinge

Arne Vandendriessche (13) is sinds jaar en dag te vinden op velden en in weiden, op zoek naar waardevolle dingen. Zo wilde hij al op heel jonge leeftijd een metaaldetector en toen zijn ouders en grotere zus zagen dat Arne het echt meende, werden de detectoren steeds professioneler.

Momenteel beschikt hij over een exemplaar dat heel veel metalen in de grond kan aantreffen. “Ja, ik ben graag op toer met mijn metaaldetector. Momenteel ben ik bezig in de omgeving van het kerkhof, waar ik vooral knoopjes van oud-soldaten en ook kogels vind. Ik hoop later in die richting verder te kunnen gaan. Misschien wil ik wel archeoloog worden. Ik ben ook lid van de KSA, maar voor de rest gaat bijna al mijn vrije tijd naar mijn hobby. Natuurlijk dien ik steeds Erfgoed op de hoogte te houden van mijn vondsten. Wanneer ik iets vind, wil ik dat ook steeds ergens een plaats geven zoals toen ik een oude kaart vond van een huisje in de regio en dat na onderzoek kon toewijzen aan een hoeve langs de Canadaweg in eigen Proven.” En natuurlijk heeft Arne ook nog wel een grote droom. “Mijn echte droom is om een naamplaatje of een voorwerp met nummer erop te vinden van soldaten tijdens de oorlog, zodat ik dat dan kan terugbezorgen aan nabestaanden.” (PC)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks