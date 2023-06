Ardooise monitoren zijn klaar voor de speelpleinwerking

Een uitgebreide ploeg van monitoren is klaar om op speelplein het Ravotterke weer vele tientallen kinderen tot 12 jaar te amuseren voor de speelpleinwerking.

Woensdag namen ze het programma nog even door want ze willen ze er samen wat leuks van maken. De werking start op 3 juli en loopt in een eerste fase tot 20 juli. Tobias Callewaert van de jeugddienst: “Dan is er een onderbreking om dan weer op te starten op 7 augustus tot 31 augustus. Op 14, 15 en 23 augustus is er geen werking.”

De monitoren en hoofdmonitoren bereidden alvast een aantal verrassende themaweken en themadagen voor. De speelpleinwerking is open van 7.00 uur tot 18.30 uur met activiteiten vanaf 9.00 uur. Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn er welkom. Jonger kan terecht in de kinderopvang van het Filoetje. Er wordt alvast uitgekeken naar een spetterende openingsdag.