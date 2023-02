Ardoois jeugdhuis gaat naar het Paradijs

Binnenkort wordt jeugdhuis De Komeet, in de Prinsendreef in Ardooie, afgebroken. Het gebouw moet plaats maken voor de komst van de nieuwe site in de Prinsendreef waar onder meer het Filoetje, de muziekschool, ruimte voor de toneelvereniging en plaats voor een nieuwe jeugdclub komt.

Alvorens met de afbraakwerken te starten zal de Komeet een nieuw onderkomen vinden. De jongeren zullen hun intrek nemen in het Paradijs, de voormalige iconische herberg op het Marktplein. De gemeente Ardooie kocht het pand samen met de achterliggende fietsenzaak Devos aan met het doel dit af te breken er een groene ruimte te creëren.

In de achterliggende ruimte is de fietsbieb sedert vorige maand reeds ondergebracht. In het herberggedeelte komt de Komeet binnenkort een intrek nemen. Er zullen dus meer pinten getapt worden in het Paradijs tot de nieuwe Komeet herrijst in de Prinsendreef. Beide activiteiten, de fietsbieb en de jeugdclub, zullen gescheiden zijn en enkel een sanitair blok is gemeenschappelijk toegankelijk.