Annalisa (15) is Kinderkrak in Pittem

Wanneer ze over klassieke muziek praat, fonkelen de ogen van Annalisa Devolder. “Ik ben in de derde kleuterklas met vioolles begonnen aan de Tieltse Academie en heb daar in het derde leerjaar piano aan toegevoegd. Rond die tijd heb ik ook besloten om muziektheorie en compositie te gaan studeren en dat is echt wel mijn ding. Ik vind het fascinerend om te zien hoe een muziekstuk in mekaar zit en het is voor mij een uitdaging om het ook zelf te kunnen. Tot mijn verbazing won ik op mijn elfde ‘The Times’, een wedstrijd voor jonge componisten, en zag ik mijn stuk ‘Oosterse Slangen’ uitgevoerd worden door de professionals van het Hermes Ensemble. De voorbije drie edities heb ik ook gewonnen, waar ik uiteraard wel trots op ben, net als het feit dat ik nu een van de Pittemse kinderkraks ben.”

“In die vier jaar heb ik zeker een evolutie doorgemaakt. Daar waar ik in het begin vooral moest teruggrijpen naar basistechnieken om een stuk te componeren, kan ik nu zelf bedenken welke instrumenten samen kunnen horen, waardoor ik veel meer mogelijkheden krijg. Uiteraard komt dit niet vanzelf. Ik oefen zo’n 10 tot 12 uur muziek per week. Ik droom er wel van om naar het conservatorium te gaan, maar studies geneeskunde lijken mij ook wel wat. We zien wel. Momenteel wil ik vooral plezier beleven in het muziek schrijven.” (JG)