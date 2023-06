Anna-Lucia (14) is Kinderkrak in Wielsbeke

Voor Anna-Lucia Depypere zijn het drukke dagen. Dit weekend zijn er de Ooigemse Feesten waar ze vrijwillig de handen uit de mouwen steekt. “Ik ben heel graag met vrijwilligerswerk bezig”, vertelt de 14-jarige studente moderne talen aan Sint-Paulusschool campus Hemelvaart. “Ook bij het Rode Kruis ben ik vaak terug te vinden. Vooral als er kinderacties worden georganiseerd. Ik ben als jongere jammer genoeg de uitzondering die zich hiervoor inzet. Het is heel leuk om te doen, en mensen helpen geeft veel voldoening.”

“Ook op de Ooigemse Feesten ben ik terug te vinden. Helpen in de bar, maar geen bier schenken (lacht), kleine voorbereidingen en op zondag de kindernamiddag. Daar is onder andere een loopwedstrijd voorzien waar ik voorloop.”

“Toen de bibliotheek in Ooigem verdween kwam ik al vlug op het idee om een boekenruilkastje als alternatief voor de Ooigemnaars te plaatsen. Mensen kunnen er boeken lenen, ruilen of in leggen. Ik hoorde al heel wat positieve reacties. Heel fijn natuurlijk.”

“Daarnaast hou ik me heel graag bezig met mijn hondje Pipa en ga ik keuvelen met vriendinnen. Wat ik later wil worden? Ik ben heel graag bezig met talen, maar ook iets sociaals zie ik wel zitten. Vooral met kinderen.” (ELD)