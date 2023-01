Anna is de nieuwe Junior Stadsdichter van Roeselare

De poëzieweek werd op Gedichtendag op gang geschoten met de uitreiking van de titel van Junior Stadsdichter van Roeselare. Het gedicht van Anna Deketelaere werd gekozen uit 388 inzendingen.

Roeselare organiseert de verkiezing van een jonge stadsdichter al voor de zevende keer en het thema van de wedstrijd was Vriendschap. Aan deze verkiezing ging een heel traject vooraf waarbij in de Roeselaarse lagere scholen workshops rond poëzie werden georganiseerd. “Hiermee willen we kinderen en jongeren uitdagen om in hun creatieve pen te kruipen en de beste woordspinsels uit hun hoed te toveren. Uniek in Roeselare is dat we deze wedstrijd exclusief voor kinderen organiseren”, legt schepen van jeugd Matthijs Samyn uit.

Winnaar werd Anna Deketelaere die school loopt in basisschool De Bever. Haar prijs is een workshop met de hele klas en pannenkoekensmullen in ARhus. Daarnaast krijgt haar gedicht een plaats in het Roeselaarse stadsbeeld.

Naast het uitroepen van een Junior Stadsdichter werd gisteren ook een publieksprijs uitgereikt. 2288 keer werd er door Roeselaarse jongeren gestemd en Nora Lefevere kwam als winnaar uit de stembus met haar gedicht één plus één is één.

En zo klinkt het winnende gedicht van Anna Deketelaere:

“Ik beleef alle herinneringen opnieuw in mijn hart.

Zoals skiën in Frankrijk, het leek alsof we in een pretpark waren bedekt met sneeuw.

Of toen we aan de klok hingen bij het hoogteparcours.

Het leek net of we een vogel waren, we volgen de tijd voorbij.

En wanneer we bij elkaar sliepen, telden we in plaats van schapen

alle herinneringen die we samen hadden gedeeld.”

(Bart Crabbe)