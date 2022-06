Amélie (15) is Kinderkrak in Avelgem

Amélie Flamand (15) heeft in het najaar veel geholpen in Trooz, een gemeente niet ver van Luik die zwaar getroffen was door de overstromingen deze zomer.

“Mijn papa is er eerst gaan helpen op 13 oktober, en hij was heel enthousiast. Hij vertelde dat het geweldig is om mensen te kunnen helpen. Hij vertelde mij ook over hoe het er gesteld was en dat mensen niet meer in hun huis meer konden omdat de huizen gewoonweg onbewoonbaar waren. Ik was direct mee in zijn verhaal en besloot dat ik de volgende keer mee wou.”

“Op 13 november ben ik voor de eerste keer geweest. Eerst is het wel overweldigend om te zien hoeveel ravage de overstromingen hebben veroorzaakt. Huizen waren een maand later nog altijd onbewoonbaar en er moest nog veel werk verricht worden. Ik had oprecht geen woorden meer. Wat ik het meest heb gedaan, was huizen helpen afbreken die niet meer deftig konden worden hersteld. Dat was soms lastig werk, maar ik bleef verder doen, omdat ik zag dat de mensen echt hulp nodig hadden. Sommigen verbleven bij vrienden of familie, anderen konden gelukkig al een nieuw huis vinden.”

“Ik ben dan ook nog eens geweest op 28 december en ook toen was er nog veel werk te doen. Toen heb ik opnieuw huizen helpen afbreken.”

“Sindsdien hebben we daar ook een vriendin, Sandrine. Ze stuurt ons zelfs cadeautjes voor ons werk. Het is echt leuk om andere mensen zo goed te kunnen helpen!” (ML)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks