Amelie (13) is Kinderkrak in Lo-Reninge

Amelie Gombeir (13) uit Lo is lid van schuttersgilde Willem Tell Lo. Soms helpt ze tante Els en oma Simonne ook een beetje in de schutterskantine. “Boogschieten is een leuke sport”, zegt ze.

Amelie komt uit een echte schuttersfamilie. Opa Etienne Vanassche is al meer dan een halve eeuw schutter en ook haar neven Jeroen en Kevin Acke zijn lid van Willem Tell Lo. “Tante Els, pa en ma doen ook aan boogschieten”, zegt Amelie, die in het eerste jaar zit in het Annuntiata Instituut in Veurne. “Zelf schiet ik nog maar een jaar. Ik mag een boog lenen van mijn opa, maar heb wel mijn eigen pijlen. Ik kon toch al verschillende vogels (dat zijn houten blokken met pluimpjes aan, red.) afschieten. Boogschieten is een leuke sport en niet zo lastig. Het is ook gezellig onder vrienden en familie.”

“Ik kijk enorm op naar mijn neef Jeroen”, gaat Amelie verder. “Hij won al verschillende titels en was ook al kampioen van Willem Tell Lo.

Wanneer Amelie niet onder de staande wip staat, is ze vaak terug te vinden in de kantine. “Dan help ik tante Els en oma Simonne een beetje met het serveren van de drankjes”, zegt ze. “Dat vind ik ook leuk. Andere hobby’s heb ik niet echt. Of ik zal blijven boogschieten? Dat weet ik nog niet, maar ik denk van wel.” De toekomst van Willem Tell Lo lijkt verzekerd. (KVCL)