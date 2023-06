Amelie (12) is Kinderkrak in Kortrijk

Amelie Ivanova (12) is niet weg te krijgen uit de keuken. Week na week bakt ze erop los en laat ze haar familie en vrienden proeven van haar creaties. Op haar eigen Instagrampagina kan ook het grote publiek haar bakevolutie volgen.

“Al van toen ik heel klein was, hielp ik mijn oma en papa met koken. Toen ik tien was, kreeg ik interesse in bakken en ben ik alleen in de keuken gedoken. Nu doe ik niets liever dan dat.” Elk weekend gaat ze op zoek naar nieuwe recepten om uit te proberen. Van brood over taart tot caramel: ze heeft het al allemaal gemaakt. “Ik bak het liefst brood. En in juli ga ik voor de eerste keer croissants maken.”

Haar gezin is grote fan van de wekelijkse lekkernijen. “Amelie doet het echt allemaal alleen. Ze speurt op het internet naar nieuwe recepten en houdt haar ogen wagenwijd open als we in de supermarkt rondwandelen. We zien dat ze ervan geniet, dus het is fijn om haar aan te moedigen”, zegt haar moeder trots.

Amelie zit in het zesde leerjaar in Sint-Amand Zuid. Volgend jaar gaat ze naar RHIZO om Voeding en horeca te studeren, “en in het derde middelbaar wil ik naar de Bakkerijschool gaan in Brugge. Ik weet nu al dat ik later bakker wil worden”, glimlacht Amelie. (SVD)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023