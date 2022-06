Amelie (10) is Kinderkrak in Middelkerke

Amelie Montoye loopt school in De Zandloper in Middelkerke en sedert kort zijn daar enkele nieuwe leerlingen aangekomen uit Oekraïne.

Sociaal bewogen als ze is, dook ze onmiddellijk in haar kleerkast om uit te zoeken wat ze kon geven aan haar nieuwe schoolgenootjes. Een warm verhaal dat van haar meteen een Kinderkrak maakt. “Ik had wel al een en ander gezien van de oorlog in Oekraïne, maar pas toen er kinderen op onze school aankwamen, besefte ik hoe erg die kinderen lijden onder wat daar gebeurt. Toen ik thuis kwam, heb ik samen met mama in mijn kleerkast gekeken en we hebben een hele zak met kleertjes gegeven aan die kindjes die niets hebben. Hierdoor hebben ze nu ook mooie kleertjes om aan te doen. We spreken niet dezelfde taal, maar we spreken toch tegen elkaar met gebaren. Ik volg nu alles wat in Oekraïne gebeurt op de voet en ik was heel blij toen ik hoorde dat dit land het Eurosongfestival had gewonnen. Ik hoop dat de oorlog vlug gedaan is zodat de kindjes die naar hier zijn gevlucht, opnieuw herenigd kunnen worden met hun familie. Dat helpen heb ik geleerd van mijn mama Nathalie Vanden Berghe, want zij organiseerde in het verleden ook al heel wat acties voor het goede doel en na de overstromingen in Wallonië hebben wij een gezin uit Hamoir opgevangen. Ik vind het heel belangrijk als je mensen in nood kunt helpen en dat wil ik later ook blijven doen”, besluit Amelie. (PBM)

