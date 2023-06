Amano (12) is Kinderkrak in Middelkerke

Amano De Bruyne is op 9 juni twaalf jaar geworden. Hij woont samen met zijn mama Tiara Vanhove en papa Wesley De Bruyne in Slijpe. Amano gaat naar school in ‘t Lombartje in Lombardsijde en traint bij zijn sportclub MTV Sirene in de sporthal De Bamburg eveneens in Lombardsijde. Hij traint ongeveer tien uur per week en werd vorig jaar in zijn categorie West-Vlaams kampioen en behaalde zilver op het Vlaams kampioenschap dubbele minitrampoline. Net als vorig jaar sprong hij dit jaar eveneens een heel mooi seizoen en werd weer eerste op het West-Vlaams kampioenschap. “Helaas kon ik het Vlaams kampioenschap dit jaar niet springen omdat ik mijn vormsel moest krijgen op die dag”, zegt een ontgoochelde Amano. Daarom is hij zo gelukkig met zijn nominatie als Kinderkrak. “Ik ben superblij dat ik toch even met mijn prestaties kan uitblinken.”

Amano steekt veel tijd in zijn turnen maar daarnaast is hij ook carnavalist. “Ik ben junior prins van de Charlestons uit Oostende”, zegt hij.

“Mijn droom? Ik zou graag van C-niveau opklimmen naar B-niveau. Daarvoor zet ik me nu ook elke training 100% in zodat de trainers merken dat ik gemotiveerd ben om te groeien binnen mijn sport.” (PG)