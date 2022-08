‘Alles op wieltjes’ zet buitenspelen in de kijker in Beveren

Op woensdag 24 en 31 augustus gaat op het Beverse Heilig Kruisplein de vierde editie van Alles op wieltjes door. Kleuters en lagere schoolkinderen mogen zich uitleven op alles wat wielen heeft.

Samen buitenspelen is volgens de initiatiefnemers Oogappèl en vrijwilligers uit de buurt, die dit al vier jaar samen organiseren, onontbeerlijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. “Op deze manier willen we dit blijven stimuleren”, vertelt Dieter Ysebaert van Oogappèl. “We vinden het daarnaast ook ontzettend belangrijk om de buurtbewoners eens bij elkaar te krijgen. Terwijl de kids zich amuseren, kunnen hun ouders netwerken en elkaar beter leren kennen. Samen met Stad Roeselare zorgen we zo voor een gezellige en bruisende buurtwerking.”

Gocartparcours

“Het concept blijft wat hetzelfde zoals voorgaande jaren, maar we hebben wel een paar dingen uitgebreid. De Roeselaarse Vespa-club houdt op beide woensdagen rond 17 uur een parade. Deze vereniging heeft er trouwens een wedstrijd aan gekoppeld waar lagereschoolkinderen een mooie prijs kunnen winnen. Tussen 9 en 18 uur wordt het telkens gratis genieten van alles wat rolt of wielen heeft. De eerste woensdag (24 augustus) kunnen de kinderen op een ruim uitgetekend parcours met gocarts, trikes of drifttrikes hun kunnen tonen. Daarnaast is ook nog een zone voor RC autootjes (of radiografisch bestuurde voertuigen) beschikbaar. De tweede dag (31 augustus) zijn er naast het eigenlijke gocartparcours ook demonstraties van uitdagende tricks met stuntsteps, skateboarden en drifttrikes. Dit vindt plaats in een afgebakende zone, want de veiligheid staat centraal”, zegt Dieter.

Zomers terrasje

“Ouders kunnen ondertussen genieten van een zomers terrasje op het plein, waarvan de opbrengst naar de Beverse jeugdbewegingen gaat.” Vorig jaar telden we de eerste woensdag 250 bezoekers en de tweede woensdag kwamen er zelfs 450 personen langs. Reserveren is niet nodig, maar er wordt wel gevraagd in te schrijven als je op het plein komt, zodat we zicht hebben op het aantal aanwezigen.”