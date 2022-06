Alison (15) is Kinderkrak in Oostrozebeke

De Ingelmunsterse atletiekvereniging AVI is een kweekvijver voor atletiektalent. De 15-jarige Alison Debouver uit de Gaverstraat 4 is daarvan een sprekend voorbeeld. Ze begon met atletiek toen ze vijf was, in het spoor van haar broer Dustin, en is nooit gestopt.

“Ik ben gestart bij AVI op aanraden van mijn papa, en dat bleek meteen de goede keuze. Ik merkte dat ik talent had voor crossen, langeafstandswedstrijden en zomerse straatlopen. Bij de club trainen we twee keer per week, en in het weekend is er altijd een wedstrijd – ik loop er 30 à 35 per seizoen. Ik kan er maar niet genoeg van krijgen en wil er zeker nog lang mee doorgaan. Alleen ben ik er nog niet uit voor welke discipline ik ga kiezen. Ik wacht ook nog met de overstap te maken van de vrije sporters naar de aangeslotenen.”

Alison vindt atletiek ook fijn omdat ze er zoveel vrienden heeft gemaakt, omdat ze heel wat supporters heeft die haar komen aanmoedigen, en omdat ze kan rekenen op de steun van bekwame trainers. “Ik droom er nu al van ooit leerkracht Lichamelijke Opvoeding te worden of – nog beter – topsporter.”

Ondertussen staan in haar trofeeënkast alvast al die van Vlaams en Belgisch kampioen, en van een Crosscupzege bij de aangeslotenen. (CLY)

