Aline (14) is Kinderkrak in Beernem

In de gebouwen van Kleuterweelde is er naast de heemkundige kring Bos & Beverveld ook nog plaats voor Kuma Beernem, waar de jonge juf Lot Balbaert de ingeschreven kinderen op een kunstzinnige wijze bezighoudt. Een van die leerlingen is de 14-jarige Aline Wildemeersch, die er haar talenten kan ontplooien.

“Ik ben al heel lang geïnteresseerd in kunst en vooral het schilderen trekt mij aan”, aldus Aline. “Ik ben gestart met waterverf maar met ouder worden ging mijn voorkeur alsmaar meer uit naar tekenen en meer en meer begon ik met eigen creaties op papier te zetten. Daarnaast waagde ik mij ook aan het op doek zetten van bestaande schilderijen van bekende kunstenaars, het natekenen mondde veelal uit in een Alinecreatie.”

“De stap naar de kunstacademie in Beernem was dan ook niet groot, nadat ik me eerst engageerde in Sint-Joris bij de knutselwinkel. Daar kreeg ik de beginselen van creatief zijn mee. De vorige twee jaar was het vooral handmatig werken, maar sinds mijn derde jaar kan ik me voort ontwikkelen met een combinatie van de pc en handwerk. Toen ik op mijn twaalfde moest kiezen welke schoolrichting ik zou uitgaan, heb ik zonder twijfelen gekozen voor de kunstcreatie. Naast het tekenen leer ik ook veel bij over kunstwerken van mijn creatieve plusmama”, besluit Aline. (Regi)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023