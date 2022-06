Akabe de Iris zoekt nieuwe leiders

Scoutsvereniging Akabe de Iris is op zoek naar heel wat nieuwe leiding voor volgend werkjaar. Leiders kunnen starten vanaf 16 jaar.

Akabe de Iris is een Poperinge Scoutsvereniging voor kinderen en jongeren met bijzondere aandacht zoals autisme, mentale beperking, leerstoornissen, fysieke beperking… “Wij hebben leden van 6 tot 21 jaar, maar zijn op zoek naar heel wat nieuwe leiding. Leiding mag bij ons starten vanaf 16 jaar. Het blijft een grote zoektocht om telkens nieuwe leiding te vinden. Wij willen er natuurlijk voor zorgen dat onze leden een onvergetelijke tijd kunnen blijven hebben in onze jeugdbeweging” zegt Lotte Van Moerkerke, leidster bij Akabe de Iris.

Groeiend ledenaantal

Momenteel telt de vereniging 12 mensen binnen de leiding. “Dit lukt ons wel, maar het zou ons natuurlijk wat helpen, moesten er extra handen zijn. In een ideale situatie zouden we er zeker 17 willen. We zijn nu met een 40-tal leden. Ons ledenaantal blijft natuurlijk ook groeien en de laatste jaren is onze naam al heel wat bekender geworden. Dit maakt het leuk, maar het blijft nog steeds een zoektocht om nieuwe leiding te werven in onze groep. Voor ons zou het binnen een aantal jaar leuk zijn om met een gerust hart te kunnen stoppen en zo het leiding zijn door te geven aan anderen.”

Op De Kouter organiseert Akabe de Iris, om de twee weken op zaterdag, een activiteit voor hun leden. “Ook gaan we elk jaar in de zomervakantie op groot kamp. Dit is iets waar zowel leden en leiding naar uitkijken. Wij doen activiteiten die ze ook in andere jeugdbewegingen doen, maar we passen onze activiteiten aan op het niveau van de leden. Het leukste aan deze hobby is dat je zoveel terugkrijgt van de leden en ouders”, vertelt Lotte. “Geïnteresseerde leiding mag altijd eens komen proberen. Wij kunnen je garanderen dat je in een zeer warme groep terechtkomt.” (LBR)

Meer info: Facebookpagina ‘Akabe de Iris’ of via groepsleiding@de-iris.be.