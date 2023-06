Aïcha (12), Symen (9) en Joycie (4) zijn Kinderkrak in Vleteren

Het trio Aïcha (12), Symen (9) en Joycie (4) Pochet wonen samen met hun mama Steffy Vermeulen en broertje Thyren (3) in de Eikhoekstraat in Westvleteren. De kinderen lopen school in VBS De Akker in Oostvleteren. Bij zijn geboorte in oktober 2019 liep Thyren zuurstoftekort op, wat tot hersenschade leidde. Die hersenschade zorgt ervoor dat Thyren met een beperking door het leven moet. “Aïcha, Symen en Joycie gaan met hun kleine broer om alsof er niets aan de hand is. Bij ons thuis bestaat Thyren zijn beperking niet”, zegt mama Steffy trots. “Ze weten helemaal hoe alles in elkaar zit. Ergens naartoe gaan met z’n allen, betekent heel wat puzzelen en de kinderen begrijpen dat dit niet altijd haalbaar is. Ze nemen Thyren mee in de dagelijkse activiteiten in huis. In het weekend houden we een sleepover in de living. De kindjes wisselen af wie naast Thyren mag slapen. Dan zegt Aïcha mama jij mag eens doorslapen vannacht, ik zal wel zorgen voor Thyren. Als mama word je sowieso wakker, maar het is toch ontzettend lief. Thyren komt bij elk van mijn kinderen op de eerste plaats en dat siert hen zo.” (LBR)