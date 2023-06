Ahmed (15) is Kinderkrak in Diksmuide

Ahmed Abdelaziem Mohamed is een beloftevolle judoka. Hij werd op 2 mei 15 jaar en woont in de IJzerlaan. Ahmed is half-Soedanees en half-Oezbeeks. Hij zit in het derde middelbaar in het Sint-Aloysiuscollege en volgt er de richting natuurwetenschappen. “Ik begon rond mijn zevende met judo”, herinnert hij zich. “Ook familieleden beoefenden deze sport vroeger en dat zorgt voor inspiratie. Trainen doe ik drie per week in Diksmuide. Af en toe sta ik ook nog op de tatami in Houthulst en Lichtervelde. Mijn trainers zijn Rudy Dewyse, Jacques Vermeersch, Laury Callaert en Olivier Derre. In de club heerst een heel amicale sfeer. Intussen kon ik al verschillende wedstrijden winnen binnen en buiten de provinciegrenzen en werd ik vorig jaar eerste in de bekerstand. Ik wil dit graag nog eens herhalen en wil nog een provinciale titel behalen. Een ander groot doel is de bruine gordel, daar ben ik nu druk mee bezig. Ook een overstap naar een nieuwe gewichtscategorie hoort tot de mogelijkheden. Nu kamp ik in de -46kg en ik zou eventueel overstappen naar de -50kg. Hoe ik reageerde toen ik te horen kreeg dat ik dit jaar Kinderkrak ben? Dat kwam wel binnen, maar deze appreciatie doet enorm deugd.” (API)

