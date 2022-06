Adrianna (15) is Kinderkrak in Dentergem

Adrianna Sawala (15) uit Wakken rijgt in het tafeltennis de successen aan elkaar. Tijdens de provinciale kampioenschappen van begin dit jaar won ze twee keer goud, één keer zilver en één keer brons.

Adrianna verhuisde twee jaar geleden van Polen naar België. Ze sloot zich aan bij TTC Wielsbeke-Leieland. “Dankzij mijn leerkracht in Polen raakte ik gepassioneerd door tafeltennis. Ik zat er al vier jaar in een club. Bij TTC Wielsbeke-Leieland voelde ik me meteen thuis.” Adrianna studeert mode en creatie aan het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut in Waregem. Na schooltijd is ze vaak aan haar pingpongtafel te vinden. “Ik train tot vier keer per week en daarnaast speel ik nog wedstrijden. Dankzij mijn trainer Sebastien ben ik al veel gegroeid. Met vier medailles op de provinciale kampioenschappen kan ik zeggen dat mijn training opbrengt.” De jongedame kent haar goeie punten in het tafeltennis. “Mijn services zijn een troef alsook het topspineffect dat ik vaak op de bal steek. Daarnaast kan ik ook rekenen op mijn snelheid.”

De tafeltennisster blijft bescheiden in haar ambities. Toch hoopt ze ooit eens te kunnen deelnemen aan de Belgische kampioenschappen. “Hoe meer ik leer, hoe meer ik zal winnen. En dan zien we wel waar het ons brengt”, besluit ze. (NVR)

