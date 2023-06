Adeline (11) is Kinderkrak in Wevelgem

Adeline Dedeken (11) heeft autisme en volgt daarom aangepast onderwijs. Ze heeft het niet makkelijk en toch zet ze zich honderd procent in op school en thuis. Op zich al een Krak-nominatie waard, terwijl ze ook zorgend is voor anderen.

“Ik ga naar school in De Kim & De Sam-school in Deerlijk. Dat is een buitengewoon bijzondere school. Ik heb een vorm van autisme, daardoor kon ik moeilijk aarden in het gewone basisonderwijs. Maar daar, in onze klas van tien kinderen, voel ik me prima thuis. Het is wel jammer dat ik zolang op de bus van en naar school zit: bijna drie uur. Ik hou er niet van als het te druk wordt. Ik hou van dieren. We hebben thuis cavia’s, vissen en vogels. En als het even kan gaan we fietsen. Zwemmen vind ik ook geweldig. Mijn absolute favoriete bezigheid is me inzetten als misdienaar. Met de groep misdienaars is er iedere vakantie iets gepland. In die groep voel ik me wel op mijn gemak.”

“Adeline is echt heel moedig”, zegt moeder Heidi. “Elke dag is een nieuwe, moeilijke uitdaging. De lange weg naar school, de vele prikkels die haar belagen… Daarom verdient ze het om de Kinderkrak te worden.” (SL)

