Acht kwetsbare jongeren fietsen van Veurne naar Parijs

Samen met begeleiders Caro, Korneel en Hannes zijn acht meisjes van Paviljoen 4 uit Zonnewende Veurne dinsdag 9 augustus begonnen aan hun fietstocht naar Parijs. Dat deden ze dolenthousiast, gestimuleerd door het motto op hun T-shirts: ‘Gif mo sjette’.

Zonnewende is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg waar de begeleiders jongeren die er terechtkomen een warme thuis bezorgen en hun leven op een gezonde manier wat kleurrijker willen maken.

“In de coronaperiode heeft de meisjesgroep (12 tot 18 jaar) van Paviljoen 4 een kustwandeling van 30 km gemaakt van De Panne naar Oostende, en daar hebben ze een bijzonder goed gevoel aan overgehouden”, zegt begeleider Korneel.

Niet zo evident

“Zo is het idee voor deze fietstocht naar Parijs gegroeid. Voor veel kinderen is zo’n uitstap of een reis naar het buitenland heel normaal, maar voor onze jongeren is dat niet zo evident. Sommige jongeren hebben zich het afgelopen jaar al een beetje voorbereid door bewust meer de fiets te nemen. We vertrekken nu voor een rit van 368 km, die we spreiden over 7 dagen, waarbij we gemiddeld 60 km per dag afleggen met telkens een tussenstop op een camping.”

“Het is de bedoeling dat we een hele week samen plezier maken, sporten, afzien en ons einddoel bereiken, de Champs Elysées. Dan overnachten we twee keer in Parijs waar we enkele highlights zullen bezoeken, zoals uiteraard de Eiffeltoren, de Sacré-Coeur en Montmartre…”

“We hopen dat dit voor de meisjes een unieke ervaring is die hen hun hele leven bij zal blijven. Hiervoor kregen we de steun van sponsors Zonta Westkust, de Zandvoetjes Oostduinkerke, Nelson Nieuwpoort en Stad Veurne, die bijdraagt in het budget voor ontspanning.”