Aaron (9) is Kinderkrak in Staden

Voetballer Aaron Grimmonprez speelde twee seizoenen voor KV Kortrijk en trekt nu naar Zulte Waregem. Hij is heel gedreven en heeft de ambitie om prof te worden.

“Ik schreef Aaron op zijn vierde in bij SK Staden”, vertelt mama Angelina Deferme. “Daar speelde ik drie jaar”, weet Aaron. “Tijdens een voetbalstage op Dosko Beveren werd Aaron opgemerkt door een scout van Kortrijk”, pikt papa Dieter Grimmonprez in. “Er volgde een uitnodiging voor een testtraining, maar Aaron was te zeer onder de indruk om mee te doen. Na een tweede testtraining in een sporthal en een nieuwe veldtraining bleek Aaron zich al helemaal thuis te voelen. Er was ook interesse van SV Roeselare, maar Aaron wilde absoluut naar Kortrijk. Daar evolueerde hij enorm als voetballer. Hij kwam er na een tijdje voor de U10 uit omdat de U9 niet meer uitdagend genoeg was voor hem. Aaron werd opgemerkt door scouts van Zulte Waregem en trekt volgend seizoen naar daar. We hadden gedacht dat Aaron er voor zou kiezen om bij zijn vriendjes in Kortrijk te blijven, maar hij wil naar Waregem. De clubs met de beste jeugdopleidingen zoals Club Brugge en Anderlecht spelen immers tegen elkaar in de elite 1 en daar hoort Kortrijk momenteel niet bij. Aaron is heel gedreven en wil beter worden. Hij ademt echt voetbal.” “Ik wil de beste speler ter wereld worden”, besluit Aaron. (BCH)

