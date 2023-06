Aaron (11) is Kinderkrak in Zonnebeke

Aaron Aelterman werd als Krak aangeduid omdat hij de finale wist te halen op de STEM-Olympiade en er derde eindigde.

Aaron (11) woont met moeder Charlotte Bartholome en stiefvader Jôrys Vermølen in de Oude Wervikstraat in Beselare. Hij zit in het zesde leerjaar van de Freinetschool De Boomhut in Sint-Andries.

In de STEM-Olympiade kunnen leerlingen over heel Vlaanderen zich met elkaar meten wat hun kennis over wetenschap en techniek betreft. STEM staat immers voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Naar analogie met andere wetenschapsolympiades is dit een prestigewedstrijd met hoge visibiliteit. Er waren in de voorrondes maar liefst 26.291 deelnemers, van 640 scholen. Uiteindelijk gingen er 64 naar de finale, onder wie Aaron.

“We namen, zoals elk jaar in onze school, deel met de hele klas. Ik had me niet speciaal voorbereid. Ik heb gewoon mijn best gedaan”, zegt Aaron. “De finale in Brussel bestond uit taken en proeven. De vragen wiskunde vond ik de gemakkelijkste, chemie was moeilijk. Mijn leerkracht en klasgenoten waren heel enthousiast over mijn prestatie en dat was wel fijn. Als prijs kreeg ik een Lego technics Ferrari.”

“Ik kies volgend jaar in het eerste middelbaar ook de optie STEM”, zegt de Krak, die later dierenarts wil worden en als hobby’s voetbal, skaten en gamen heeft. (NVZ)