Aalbeke krijgt als vijfde deelgemeente een eigen zomerspeelplein

Stad Kortrijk breidde deze legislatuur hun speelruimtebeleid uit. Naast het jaarlijkse zomerspeelplein op de Grote Markt heeft elk jaar een andere deelgemeente recht op een zomerspeelplein. Deze keer is Aalbeke aan de beurt. Op dinsdag 20 juni openden de kinderen van het eerste leerjaar uit basisschool ’t Biekorfje het nieuwe nieuwe speelplein op Aalbekeplaats.

Het speelplein is gebouwd met aandacht voor zowel jong als oud. Voor de allerkleinsten is er een speciale kleuterschommel. Ook is er een keuken waar er naar hartenlust zandtaarten kunnen gebakken worden. Naast klimmen en glijden, kunnen ook jongeren en volwassenen hun zin vinden op het speelplein. Zo staat er een pingpongtafel waarnaast ook een petanqueplein ligt.

Om de speelveiligheid te garanderen staat een afsluiting omheen het volledige speelplein. Stad Kortrijk investeerde 15.000 euro in het speelplein en werkte hiervoor samen met Dentra Events, een Kortrijkse firma die een specialisatie heeft in bouw en verhuur van speeltoestellen.

Unieke samenwerking

Met het zomerspeelplein in Aalbeke zijn er momenteel drie zomerspeelpleinen in Kortrijk, want ook Marke heeft weer een zomerspeelplein voor het derde jaar op een rij. Marke heeft een unieke samenwerking met het Markse Circus Remenos. Samen met de kinderen bouwden ze tijdens een workshop timmeren een houten fort dat de volledige zomer mag blijven staan als speelplein.

De zomerspeelpleinen die in 2019 in Rollegem en in 2021 in Bellegem stonden zijn ondertussen al permanente speelpleinen geworden. Op die locaties vulden de speelpleinen een blinde vlek in waarop de buurt positief reageerde. (SV)