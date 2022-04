800 leerlingen nemen deel aan Mediawijze Week in Kortrijk

Van 25 april tot en met 3 mei organiseert de stad Kortrijk de jaarlijkse Mediawijze Week, gratis voor alle klassen uit het basis- en secundair onderwijs van Kortrijk. De Mediawijze Week maakt deel uit van het stadsproject @llemaal Digitaal waarbij de stad inzet op e-inclusie, mediawijsheid en toegang tot de digitale wereld.

Voor deze editie nemen meer dan 800 leerlingen deel aan een focusweek van workshops en activiteiten rond mediawijze thema’s als veilig op internet, zoekvaardigheden, mediacreatie, coding, makersessies en mediaopvoeding.

“Met de Mediawijze Week willen we kinderen en jongeren ook naast de schoolbanken hun talenten helpen ontdekken. We leren hen bovendien veilig omgaan met het internet en sociale media. Want bijvoorbeeld pesten via sociale media is jammer genoeg de digitale wereld nog niet uit. De Mediawijze Week toont de goede samenwerking met de Kortrijkse basis- en secundaire scholen, lokale partners Howest, VIVES, Quindo en Huis van het Kind en expertenorganisaties Mediaraven, De Creatieve Stem, Pimento en de Lego Education Innovation Studio”, zegt Philippe De Coene, schepen van Flankerend Onderwijsbeleid en @llemaal Digitaal.

Programma

Er is een uitgebreid programma op maat van kinderen uit het basisonderwijs en jongeren uit het secundair onderwijs. Workshops LEGO Robot WeDo en LEGO Robot SPIKE: kinderen uit het basisonderwijs zetten hun eerste stappen in de robotica door robots te maken die ze zelf kunnen besturen.

Workshop Micro:bit: kinderen leren programmeren met computer en ledlichtdisplays. Workshop MINO auto: de eyecatcher voor jongeren uit het secundair onderwijs, een modelauto die ze zelf programmeren en waar ze zien hoe moderne auto’s zijn uitgerust met spitstechnologie.

Workshop Maak je eigen radio: hoe maak je een online radioshow van begin tot einde? Tabletzoektocht in de bib: kinderen ontdekken het (digitale) aanbod van de Kortrijkse bibliotheek en leren hoe ze zoekopdrachten invoeren, QR-codes scannen, foto’s nemen en filmpjes maken.

Boekenbos: een rondleiding om alle jeugdboeken in de bib te leren kennen. Met een persoonlijkheidsquiz komen kinderen te weten welke genres het beste bij hen past.

Theatervoorstelling ‘Pesten 2.0’ toont jongeren uit het secundair onderwijs de rol die internet en sociale media speelt bij pestgedrag en wat de impact daarvan is.

Theatervoorstelling ‘De Naakte Feiten’ gaat verder in op sexting, het versturen van naaktfoto’s en het gevaar dat deze doorgestuurd worden naar anderen.

Meer info en volledig programma staat opwww.kortrijk.be/bibliotheek/mediawijzeweek.