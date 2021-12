77 Kortrijkse jongeren voltooien opleiding tot Fuifbuddie

Sinds de start van de opleiding in 2012 zijn er meer dan 500 fuifbuddies opgeleid, waarvan 77 in 2021. Met deze opleiding worden organisatoren ondersteund in hun evenementenbeleid. Dat gaat van tools en tips rond praktische organisatie tot veiligheidshandhaving.

Het label Safe Party Zone staat garant voor een ondersteuning op het vlak van veiligheid tijdens evenementen. “Iedereen kent ondertussen de software die screent op bestaande toegangsverboden voor amokmakers en drugsdelinquenten. Safe Party Zone kan enkel gebruikt worden door organisaties waarvan minstens één persoon de opleiding fuifbuddy heeft gevolgd. Het organiseren van evenementen leert leden van jeugdverenigingen om verantwoordelijkheid te nemen”, duidt schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (Vooruit).

Jeugdcentrum Tranzit en de Stedelijke Preventiedienst organiseren twee keer per jaar deze opleiding voor organisatoren van fuiven en grotere optredens, in samenwerking met verschillende partners zoals Politiezone Vlas, Fluvia, het Rode Kruis en FOD Volksgezondheid. “Het traject heeft verscheidene deelopleidingen: hoe een evenement organiseren, het systeem Safe Party Zone, geluidsnormen en wetgevingen en een cursus EHBO. Verder wordt er info gegeven over brandpreventie op evenementen en fuiven, informatie over drugproducten en drugpreventie, rook- en alcoholwetgeving en persoonlijke veiligheid en persoonscontrole.”

“Attest fuifbuddie is nodig”

De 19-jarigen Arne Coigné en Thijs Dewitte van Scouts Heule zijn twee van de nieuwe fuifbuddy’s. “We organiseren activiteiten en fuiven om onze kas te spekken maar we mogen dit niet meer doen zonder een attest van fuifbuddy’s die aanwezig moeten zijn. Nu weten we precies wat we kunnen en mogen als iemand een conflict zou uitlokken en we die willen buiten zetten. We moeten dan de stad verwittigen. We zijn geen security maar kunnen met dit bewijs van de stad gematigd optreden. vertelt Thijs.

“Het traject begon in februari, maar was door corona online. Dat was niet zo evident maar we leerden veel bij. Het tweede deel werd in oktober gegeven”, zegt Arne. “Nu kunnen we uitkijken naar onze eerste evenement als fuifbuddie, onze zevende JINeverbar op 18 december op onze terreinen aan Schakeldries 3. We hopen een centje te kunnen verdienen om in de vakantie onze leden een superkamp te kunnen geven. Het grote evenement Après-Ski Scoutsfuif volgt in februari.”

Stad Kortrijk wilde de 77 nieuwe fuifbuddies op een coronaveilige manier belonen voor hun inzet. Daarom ontvingen alle fuifbuddies een goodiebag met, naast het officiële attest, al het nodige om zelf een kleine afstudeerfuif te organiseren.

“Nog dit: in 2021 stonden in Kortrijk en deelgemeenten meer dan 80 fuiven gepland. Corona gooide voor de meeste organisaties roet in het eten. Fuiven werden uitgesteld naar een latere periode. De iets meer dan 10 fuiven die toch georganiseerd werden, konden ondanks de maatregelen veilig verlopen”, besluit de schepen.