550 kinderen voor vakantiekampen van Movement waarbij Legokamp heel goed scoort

De afgelopen zes weken organiseerde Movement vzw in Oostende zes vakantiekampen voor kleuters en kinderen van de basisschool.

In totaal namen er 550 kinderen aan deel, verspreid over de zes weken. De thema’s varieerden van sport tot avonturen en creativiteit. Vooral de bijzonder leerrijke Legokampen, in samenwerking met Pieter Gilliaert van Click my Brick, kenden een enorm succes.

Naast het voetbalterrein van KVO bouwden de 32 enthousiaste deelnemers ook een grote achtbaan (3.700 stukken), een Bugatti racewagen (3.600 stukken) en een reuzeraket (1m groot) . Het Legokamp, in combinatie met omnisport, is zeker voor herhaling vatbaar!