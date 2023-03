50 jaar Overlife Party in Ruddervoorde

Jarenlang al organiseert Scouts & Gidsen Ruddervoorde een eigen fuif. Vele jaren, generaties en leiding verder, vindt komende zaterdag 4 maart de 50ste editie plaats in Ridefort in Ruddervoorde.

De jaarlijkse fuif wordt dit jaar voor het eerst opgewaardeerd met een thema: Neon. ‘Overlife Party 50 – The Neon Edition’ pakt uit met verschillende ludieke acties en een kidsfuif op zaterdagnamiddag.

Verschillende acties zullen de avond vullen. Van een gratis vat en neonverf tot goedkope cocktails in felle kleurtjes. Een ‘Neon Editie’ kan niet zonder een lichtshow. Samen met hoofdsponsor YB Sounds werd rond de tafel gezeten om de ‘Zilion’ terug tot leven te brengen, en dit in Ruddervoorde. Jongiver-leider Robbe Dierckx, die werkzaam is in de eventsector, wil de fuif naar een hoger niveau tillen. “Met ‘Overlife Party’ proberen we steeds met een innovatief en vernieuwend evenement naar de Oostkampse jeugd te stappen”, zegt hoofdleider Leyton Knockaert. “We zijn zeer blij dat we steeds blijven groeien als jeugdorganisatie, dit is natuurlijk enkel mogelijk met een sterke leidingsploeg als die van ons.”