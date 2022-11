46 plaatsen in Oostendse kinderopvang op de helling

Het stadsbestuur van Oostende is op zoek naar een locatie voor extra kinderopvang nadat bekend raakte dat de uitbaatster van twee kinderdagverblijven ermee ophoudt. De tijd dringt want 46 plaatsen staan op de helling.

Kinderopvang Zeepaardje 1 en Zeepaardje 2 in de Dahlialaan hebben 46 opvangplaatsen. Bij personeel en ouders gonst het al enige tijd van geruchten over een overname en/of sluiting. Eén van beide panden locaties wordt verkocht, zo liet de uitbaatster weten. De huidige uitbaatster gaf aan dat ze er eind dit jaar mee stopt en gaf dat ook door aan Kind en Gezin die eind vorige maand de stad inlichtte. Er lopen sinds enige tijd gesprekken met overnemers maar dat leidde nog niet tot witte rook. Vooruit-gemeenteraadsleden Karel Labens en Jeroen Soete trekken aan de alarmbel en vinden dat de stad in actie moet schieten: “Er werken 10 mensen en alles samen worden daar een 70-tal kinderen opgevangen. Oostende kan het zich niet permitteren dat die plaatsen verloren gaan want als een initiatief stopt dan verliest de stad ook die plaatsen. De stad moet de zoektocht naar een overnemer faciliteren door mee te helpen zoeken naar een locatie. En als dat niet lukt dan moet ze een back-upplan hebben waarbij ze desnoods zelfs in de bres springt en zelf noodopvang organiseert. Anders verliezen we de subsidies voor die opvangplaatsen.”

Belangrijk

Voor Oostende is de kinderopvang Zeepaardje van belang. Er zijn in Oostende volgens de meest recente cijfers van het Agentschap Opgroeien in totaal 760 beschikbare plaatsen voor kinderopvang. De 46 in de Dahlialaan zijn dus een belangrijk aandeel, zeker omdat er in de badstad al een grote vraag is naar opvang, onder meer door een recent gesloten initiatief in Gistel. “Het is in de laatste jaren ook niet eerder gebeurd dat een initiatief van die omvang stopt”, klinkt het bij de stad.

Mee bezig

Schepen voor kinderopvang Silke Beirens (Groen): “De communicatie vanuit Zeepaardje was niet duidelijk en konden we op verschillende manieren interpreteren. Kind & Gezin bracht ons op de hoogte over de sluiting. Begin deze maand hebben we samen gezeten en hebben we aan de uitbaatster gevraagd om ons officieel in te lichten zodat we de lopende subsidiedossiers kunnen afsluiten. Maar een sluiting betreuren we en we zijn in contact met de verschillende overnemers om te helpen. We hopen dat we de plaatsen kunnen behouden in Oostende. We raden ondertussen ouders wel aan om zich te melden bij het loket kinderopvang zodat we vanaf januari de kinderen een plaats kunnen geven. Maar we moeten realistisch zijn en niet iedereen zal meteen een voltijdse opvang kunnen krijgen. We hebben een aantal toegekende plaatsen voor noodopvang en zullen die inzetten.”

Eén van de pistes die de stad volop onderzoekt is een opvang in de vroegere gebouwen van ‘Wiegelied’ in de Mariakerkelaan zodat de plaatsen daar voorlopig zouden kunnen behouden worden. De uitbaatster van Zeepaardje wenste niet te reageren. Het agentschap Opgroeien laat weten dat 1 van beide locaties ‘in handhaving’ zit. “Dat betekent dat er zeer duidelijke verwachtingen zijn om vastgestelde tekorten tegen een bepaalde datum weg te werken.”