42 West-Vlaamse jeugdhuizen onder handen genomen

In acht jaar tijd werden 42 West-Vlaamse jeugdhuizen opgefrist met steun van de Vlaamse regering. In totaal werden 51 projecten, groot en klein, afgerond. “Onze jeugd verdient goed onderhouden jeugdhuizen”, aldus Brecht Warnez (CD&V).

Het gaat over de zogenaamde brugprojecten infrastructuur in jeugdhuizen. Het initiatief werd in 2014 in het leven geroepen door Formaat, een federatie van meer dan 400 Vlaamse jeugdhuizen. Het opzet was om de jongeren op te leiden om zelf de verfraaiingswerken uit te voeren, met financiële steun van de Vlaamse overheid. Drie soorten karweien kwamen in aanmerking: kleine renovatie- en verbeteringswerken van de infrastructuur (18 projecten in West-Vlaanderen), aanpassingen inzake polyvalent ruimtegebruik en podiumgebrek (14) en investeringen in buitenruimtes met duurzame, houten bankstellen en plantenbakken (19).

Win-win-situatie

In totaal werden er 51 projecten uitgevoerd in 42 West-Vlaamse jeugdhuizen, van Poperinge tot Zwevegem en verder. Brecht Warnez besluit alvast dat het initiatief een succes was: “Deze brugprojecten brengen voordelen mee voor zowel de jeugdhuizen als de jongeren. Zo konden jeugdhuizen onder meer goedkoop verbeteringswerken laten uitvoeren en kwamen ze in contact met jongeren met diverse achtergronden. Jongeren maakten dan weer kennis met de jeugdhuizen en hun werking. Onze jeugd verdient degelijke en goed onderhouden jeugdhuizen, verdere initiatieven blijven noodzakelijk om de jeugdinfrastructuur verder te optimaliseren en moderniseren.”