400 schoolkinderen verwelkomen Urban Youth Games

Het was op vrijdag 6 oktober bijzonder druk op en rond Sportcomplex Daverlo, dat voor de gelegenheid omgetoverd was tot een sportdorp.

Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar, van zowel het reguliere als het bijzondere onderwijs, kregen de kans om nieuwe sporten als poull-ball, boccia, karate, rugby of skateboarden te verkennen. Zelfs professioneel skatester Lore Bruggeman, deelneemster aan de Olympische Spelen in Tokio (Japan), was present om de kinderen aan te moedigen. Het doel van de Urban Youth Games is om kinderen met verschillende achtergronden met en zonder beperking te verenigen, zodat ze de meerwaarde van inclusie ontdekken. Hoogtepunt van dit unieke sportevenement was ongetwijfeld de medailleceremonie. Elke deelnemer aan de eerste editie van deze Urban Youth Games Brugge ontving een medaille als erkenning en beloning voor de inzet, samenwerking en fairplay. (PDC)