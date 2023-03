30 jaar buitenschoolse kinderopvang in Oostrozebeke is één groot feest

Kinderopvang Wiemkes bestaat 30 jaar. Vanwaar de naam de Wiemkes vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Het zou te maken hebben met de legende van het spookkasteel in de Hulststraat. Nu vieren ze 30 jaar Wiemkes.

Door het grote succes van de opvang werd een vijftal jaar terug zelfs een gloednieuwe vleugel bijgebouw zodat de 90 tot 150 kinderen die er opgevangen worden beschikken over een zee van ruimte. Verantwoordelijke Griet Tack die er al heel lang bij is gaf wat toelichting. “Het spreekt voor zich dat we de dertigste verjaardag van de buitenschools kinderopvang niet zomaar konden laten voorbij zonder één of andere activiteit waarbij niet alleen de kinderen van klein tot groot bij betrokken zijn maar op 10 maart worden op het slotfeest ook de ouders uitgenodigd om samen te klinken op het 30 jarig bestaan”, zegt ze.

Mandelbloesem

Sabrina Meyhui (53 jaar) die er van bij het begin bij was herinnert zich nog levendig hoe alles in dertig jaar is geëvolueerd. “Eigenlijk is het allemaal begonnen in de huidige basisschool Mandelbloesem. Al vlug leek de accommodatie veel te krap zodat al vrij vlug werd uitgeweken naar het ontmoetingscentrum Mandelroos. Intussen bleef het succes van de opvang maar groeien zodat ook de beschikbare lokalen in Mandelroos vaak onvoldoende waren om zowel kleuters als lagere scholieren tot 12 jaar op te vangen. Een nieuwbouw leek onafwendbaar. Die kwam er dan ook vrij vlug in 1997 samen met het jeugdhuis ’t Ipperste zodat de buitenschoolse kinderopvang volop zijn vleugels kon uitslaan.”

18 personeelsleden

“De opvang leek een zegen voor de bevolking want de nieuwe accommodatie leek na tien jaar uit zijn voegen te barsten. Een nieuwe vleugel leek onvermijdbaar en die kwam er ook een vijftal jaren terug. Nu beschikken we over zoveel ruimte dat we makkelijk 150 kinderen kunnen opvangen maar meestal draait de huidige bezetting rond de honderd. Ik heb niet alleen de accommodatie zien veranderen maar ook het personeelsbestand werd als maar uitgebreider zodat de Wiemkes nu 18 personeelsleden tewerkstelt waarvan 17 vrouwen en slechts één man.”

Leuk werken

Niet alleen het personeelsbestand bleef maar groeien maar in de loop van die dertig jaar is het speelgoed enorm veranderd. Door de aanleg van de buitenterreinen kwam er ook speelgoed bij om mee te ravotten in de tuin en daar wordt heel dankbaar gebruik van gemaakt bij mooi weer. Onze kinderopvang heeft ook het grote voordeel dat de kinderen vanuit de opvang naar hun hobby zoals muziek kunnen gaan op een sportkamp volgen in de Mandelmeersen. De meest vrije tijdsbesteding ligt op een boogscheut van de Wiemkes zodat we de kinderen makkelijk naar daar kunnen brengen. Kortom de spelactiviteiten zijn in de loop der jaren enorm uitgebreid wat de kinderen heel plezant vinden want meestal is het zo dat ze hier speeltuigen vinden die ze thuis helemaal niet hebben en ook dat maakt onze opvang zo aantrekkelijk. Ik zou zeggen , ook voor mezelf is het leuk werken in de Wiemkes.”

Eén van de kinderen die Sabrina onder haar hoede had in de Wiemkes is Evan Bossuyt (33) die nu zelf aan de slag is in de Wiemkes. “Ik zou zeggen er heerst hier een aangename losse sfeer voor kinderen en hun begeleiders”.(CLY)