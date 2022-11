292 namen op nieuw geboorteplekje in Zwevegem

Op het Europapleintje in Zwevegem werd het nieuw geboorteplekje ingehuldigd. Daarop staan alle namen van de kinderen die vorig jaar in onze gemeente geboren werden. Het ligt dicht bij het speelbos dat binnenkort zal gerealiseerd worden.

In 2016 is men in Zwevegem gestart met de inrichting van een geboorteplekje. Dit telkens in samenwerking met de Gezinsbond. Zaterdag werd het zevende plekje met een geboortezuil ingehuldigd op het Europaplein.

“We kiezen elk jaar bewust voor een symbolische aanpak van een geboorteplekje en niet voor een geboortebos. Alle 292 namen van de kinderen die in 2021 geboren werden, staan netjes geordend op een zuil met vier kanten volgens de seizoenen. Zo is de zomer, met 89 namen, het seizoen waar we de meeste geboortes noteerden. In de winter waren dit er 73 en in de herfst 66. In de lente van vorig jaar werden er 63 kinderen geboren. In totaal zijn dit 161 jongens en 131 meisjes”, zei jeugdschepen Isabelle Degezelle (CD&V).

Men werkt ook steeds met natuurlijke materialen die door de eigen technische diensten werd gerealiseerd. “Er werd gekozen voor drie meerstammige bomen, de Heptacodium of zevenzonenboom. Die bomen zijn vrij uniek door hun uitbundige najaarsbloei, ideale drachtboom voor bijen en vlinders, met daarbovenop prachtige stammen.”

Speelbos

De keuze voor het plaatsen van de geboortezuil gebeurde niet toevallig. “We kozen voor een groene locatie in volle expansie met een woonwijk en een speelbos in wording aan de andere kant van het fietspad. Dit speelbosje zal ook zorgen voor een groene speelbuffer met de wijk en industriezone Breemeers.”

Aansluitend bij de inhuldiging van het geboorteplekje werd symbolisch ook de eerste boom, een wilgbladige eik, van het speelbosje geplant. We voorzien de aanplant nog in dit huidig plantseizoen. Er komen ook ook enkele spelelementen, met o.a. een blotevoetenpad”, aldus schepen van groen Kristof Vromant (LB).

De mensen van de gezinsbond hadden voor elk kind uit 2021 een diploma afgedrukt dat tijdens de korte drink werd uitgereikt.

(GJZ)