19 kinderen krijgen diploma Junior Techniekacademie in Koekelare

In Koekelare zijn er 19 kinderen tussen de 8 en 10 jaar afgestudeerd aan de Junior Techniekacademie. De 19 kersvers gediplomeerden leerden er heel wat bij en scherpten zo hun hun technische kennis en vaardigheden bij.

“De Junior Techniekacademie is een initiatief dat kinderen van 8 tot 10 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en STEM’, steken schepen van onderwijs Jessy Salenbien (Vooruit) van wal. “Twee techniekmentoren Gilbert Kino en Charissa Vantournhout stonden in voor de begeleiding van de kinderen, die plaatsvond op twee locaties: het Sint-Martinusinstituut en het Da Vinci Atheneum.”

Vier uitdagingen

De kinderen werden uitgedaagd rond vier duidelijke projectjes. Zo maakten ze een houten kleerhanger, een wagentje in het kader van energie/transport, een pennenzak om hen te leren kennis maken met vormen van textiel. En ze programmeerden de LEGO-Robot WeDo. “Zo ontdekten ze dat techniek en technologie overal om je heen kan zijn. Ze zetten zelf technische systemen in mekaar en wie weet… misschien zit er hier wel een toekomstige uitvinder in ons midden”, besloot schepen Jessy Salenbien.

De nieuwe jonge techneuten zijn Kyan Bogaert, Kain Brackx, Matthijs Dejonckheere, Nelle Dereeper, Sofiya Kolaityté, Nicola Louis, Lucas Lydou, Ilyas Özgür, Stan en Jasper Schoonvaere, Jules Simoens, Cederic Sys, Mauri Toortelboom, Jelle Van de Weghe, Luca Vandamme, Jone Vanmechelen, Mauro Verduyn, Tibo Verhaeghe en Alexander Verkin. (EV)