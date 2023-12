18 steden en gemeenten in West-Vlaanderen krijgen extra kinderopvangplaatsen volgens inkomen in 2024

Meer dan 100 steden en gemeenten in Vlaanderen krijgen er in totaal 2.000 kinderopvangplaatsen bij. In onze provincie gaat het om achttien steden en gemeenten. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om plaatsen waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen.

In totaal 106 steden en gemeenten in Vlaanderen kregen dinsdag het nieuws dat ze vanaf 2024 subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen kunnen aanvragen. Het gaat om meer dan 2.000 plaatsen. Ze brengen het totale aandeel aan inkomensgerelateerde plaatsen op 80 procent. Crevits noemt dat goed nieuws voor zowel de ouders, die betalen volgens hun inkomen, als het personeel, omdat de lonen op die plekken hoger liggen.

18 in West-Vlaanderen

Van de 106 gemeenten liggen er achttien in West-Vlaanderen. Volgens Crevits gaat het om de steden en gemeenten waar de nood aan kinderopvang het hoogst is. Kinderopvangorganisatoren kunnen vanaf 15 december via de website van Kind en Gezin een aanvraag indienen om plaatsen te bekomen. De lokale besturen zullen daarover een advies moeten geven.