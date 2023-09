158 kinderen op heel warme jeugddag

Naar jaarlijkse traditie is vorige zondag in Houthulst de jeugddag georganiseerd. Op die dag wordt de Vrijetijdscampus omgetoverd tot een speelpark en kunnen de kinderen en jongeren kennismaken met de jeugdverenigingen in de gemeente – Chiro, KLJ, KSA, KAJ – die zich op die dag aan de kinderen en jongeren voorstellen. Burgemeester Vandromme: “Springkastelen, een draaimolen, quads, lasershooting, zeepglijbaan, glittertattoo en schminkstand stonden klaar om de jongeren een fijne dag te garanderen. En omdat het heel warm was, hebben we natuurlijk ook voor water, ijsjes, schaduw en zonnecrème gezorgd. Ondanks de felle zon zijn er toch 158 jongeren komen spelen.” Alles werd uitgeprobeerd en vooral de quads kenden veel bijval. (ACK)