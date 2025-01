150 kinderen baas in pop-up cinema De Stringe in Vichte

Hoe tof is dat! De tot cinema omgebouwde theaterzaal De Stringe in Vichte was vrijdag 3 januari the place to be voor zo’n 150 kinderen uit Groot-Anzegem. Onder de naam ‘Kinderen Baas @ de cinema’, genoten in de voormiddag welgeteld 76 peuters en kleuters van het kleurrijk in beeld gebrachte verhaal van Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. In de namiddag speelde Minoes voor zo’n 71 lagereschoolkinderen.

Met de Uitpas kon je terecht voor deze activiteit. “Het gebruik van de Uitpas is er om vrije tijd te stimuleren”, geeft organisator-bibliothecaris Tine Wastyn mee. Voor heel wat kinderen is dit de eerste cinema-ervaring. “Een aantal ouders van peutertjes liet weten dat het een goede test was voor de ‘nog echtere cinema’.”

Tevreden reacties

Er waren ook heel wat grootouders te zien. Heel wat ouders zijn na de voorbije feestdagen immers al terug aan het werk. “We kregen heel wat tevreden reacties te horen na afloop van de film”, vervolgt Tine. “Een oma zei dat het tof was dat er iets te doen is in de gemeente. Zo hebben we iets op het programma staan met onze kapoen, zei ze al knipogend.”