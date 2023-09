150 enthousiaste kinderen op startdag van Chiro Zillebeke

Zo’n 150 enthousiaste kinderen tekenden present op de startdag van Chiro Zillebeke.

“De Chiro is een belangrijk deel van het dorpsgebeuren, maar Chiro Zillebeke verwelkomt ook leden uit naburige gemeenten zoals Ieper, Geluveld en Zonnebeke”, aldus hoofdleidster Ine Vandevelde. “Het is altijd leuk om te zien dat de Chiro blijft groeien met nieuwe gezichten, maar ook even leuk om oude gezichten te verwelkomen op de koer. Iedereen is hier welkom om drie keer gratis te komen proberen.”