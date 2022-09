100 Jaar Kind en Gezin in Diksmuide

Kind en Gezin Diksmuide is 100 jaar geworden en is na al die jaren nog altijd een meerwaarde voor jonge moeders die op consultatie meteen weten of alles met hun baby in orde is. Een eeuweling wordt passend gevierd en dus werden de vrijwilligers van Kind en Gezin uitgenodigd voor een ontvangst in het stadhuis, waar ze gehuldigd werden.

Burgemeester Laridon bedankte de vrijwilligers die telkens weer op post zijn om de aanwezige dokters en verpleegsters te helpen met diverse taken. “Uit onderzoek door onze stadsarchivaris Chris Vandewalle blijkt dat in 1900 nog 1 op 5 kindjes stierf voor de eerste verjaardag vooral door infecties en na de oorlog ook heel vaak door de ongezonde plaatsen waar de kindjes moesten in opgroeien. Er was toen ook niet veel degelijke voeding beschikbaar”, vertelt burgemeester Lies Laridon.

“De eerste consultatie voor zuigelingen werd in 1897 in Brussel opgericht door Dr. Eugène Lust om deze sterfgevallen te voorkomen. In de daaropvolgende jaren werden nog andere consultaties voor zuigelingen geopend. Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelden de consultaties een fundamentele rol bij het terugdringen van de sterfte, voornamelijk door het aanmoedigen van borstvoeding, een rechtvaardige verdeling van de voedselvoorraden en het onderwijzen van moeders over hygiëne.”

Initiatieven gebundeld

“Op het einde van de oorlog besliste de Belgische Staat om verschillende initiatieven te bundelen onder het gezag van één organisatie. Zo ontstond het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, op 5 september 1919. Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn kreeg als taak om de bescherming van kinderen aan te moedigen en te ontwikkelen, voornamelijk door de regels inzake kinderhygiëne te verspreiden en de toepassing ervan te bevorderen. In de loop van haar geschiedenis ondergaat de organisatie verschillende veranderingen en breidt het haar dienstverlening steeds verder uit. In 1987 ontstaat dan uiteindelijk het Vlaamse Kind en Gezin.”

Op basis van de wetgeving van 5 september 1919 werd op 23 juli 1920 de lokale werking in Diksmuide wettelijk erkend. Het eerste voorzitterschap werd toegewezen aan Ida Sabba-Beernaert. De prille werking werd onderbracht in de barakkenwijk aan de Oostvesten.

6.000 liter melk uitgedeeld

“In het oprichtingsjaar werden in Diksmuide 13 kinderen geboren, het jaar erna al 34. Een lokale consultatie was dus op zijn plaats. Er kwamen zelfs moeders uit de omliggende gemeenten naar de raadplegingen in Diksmuide. Onze stadsarchivaris vond gedetailleerde jaarcijfers uit 1921. Er waren toen 991 consultaties en wegingen” wijst burgemeester Laridon “. De onderhoudskost per kind per dag was vastgelegd op 1,2 oude Belgische frank. Tot slot kregen moeders die dat nodig hadden een hoeveelheid melk en twee eieren. In totaal werden in het eerste werkingsjaar 6.000 liter melk en 16.452 eieren uitgedeeld. In 1938 richtten de Zwartzusters in onze stad een, intussen opgedoekte, kraamafdeling op. Na een aantal keer te zijn verhuisd, hebben Kind en Gezin en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding sinds 2007 hun onderkomen in de Kasteelstraat. In 2007 werd het werk overgenomen door vrijwilligers.”

Mannen welkom

Momenteel kan Kind en Gezin Diksmuide op 18 vrijwilligers rekenen, voorlopig enkel vrouwen, maar mannelijke vrijwilligers zijn ook heel welkom. Er zijn onder hen mensen die er al vanaf het prille begin in 2007, bij waren. Maandelijks wordt een 200-tal kindjes gewogen tijdens de consultaties waar een arts en verpleegster de kinderen ook onderzoekt. Wie graag als vrijwilliger wil helpen kan hiervoor meer info krijgen via Huis van het Kind op 051 79 32 70 of via mail naar huisvanhetkind@diksmuide.be .