100-dagen worden opnieuw 50-dagen voor laatstejaars in Ieper

De laatstejaars van het secundair onderwijs in Ieper zullen hun welverdiend afscheid van hun middelbare schoolcarrière opnieuw kunnen vieren. Net zoals in 2021 wordt het een 50-dagenviering in plaats van de traditionele 100 dagen.

“Onze jeugddienst mikt opnieuw op een 50-dagenfuif en laat de leerlingen de line-up kiezen. Er wordt ook weer een ontbijt en een optreden georganiseerd”, laat jeugdschepen Dimitry Soenen weten. “Omwille van te weinig karren lijkt de karrentocht momenteel niet haalbaar. Samen met de leerlingenbegeleiders en de leerlingen wordt bekeken wat nog kan of welk alternatief mogelijk is. We zijn blij dat de Ieperse laatstejaars – zij het opnieuw met een 50-dagenviering – toch feestelijk afscheid kunnen nemen van het secundair onderwijs.”

De huidige onzekere coronamaatregelen lenen zich er niet toe om de 100-dagenviering eind februari te laten plaatsvinden. Daarom werd in samenspraak met alle secundaire scholen in Ieper beslist om de viering te verplaatsen naar 5 en 6 mei. Die periode biedt meer opties tot activiteiten in openlucht of zelfs indoor met hopelijk soepelere maatregelen tegen dan.