1 op 4 Kortrijkse jongeren zit in jeugdbeweging

Op vrijdag 20 oktober zet Stad Kortrijk haar jeugdbewegingen in de bloemetjes met de Dag van de Jeugdbeweging. Groot-Kortrijk telt zo’n 28 jeugd- en jongerenbewegingsgroepen, met 597 (bege)leiders en 3.618 leden. Zo’n 25 procent van de 16.575 jongeren (6 tot 24 jaar) in Kortrijk zitten zo in een jeugdbeweging.

Kortrijk kent een bruisend verenigingsleven, zeker op vlak van jeugdwerk. Lieselot Vanneste, deel van de afdeling Jeugdwerkondersteuning en -beleid van Stad Kortrijk, duidt dat met cijfers: “Er zijn 28 jeugd- en jongerenbewegingsgroepen in Kortrijk en haar deelgemeenten. Daarin zitten 597 (bege)leiders en 3.618 leden, volgens de laatste cijfers uit het werkjaar 2021-2022. De cijfers zullen voor het daaropvolgende werkjaar gelijklopend zijn. Een goede 5 procent van de Kortrijkse inwoners zit dus in een jeugd- en jongerenbewegingsgroep.”

Chiro ’t Stratje Bellegem en KSA Pius X kenden daarvan over de laatste jaren de sterkste groei. De Bellegemse jeugdbeweging had in het werkjaar 2009-2010 slechts 159 leden. Dit jaar zijn er al 233 Chirowieten ingeschreven. Bij KSA Pius X steeg het ledenaantal van 150 in 2011-2012 tot voorlopig 217 dit jaar.

Groeninge de grootste, Don Bosco de oudste

Scouts & Gidsen Groeninge is dan weer de grootste Kortrijkse jeugdvereniging. Secretaris Evelyne Amez geeft aan dat er dit jaar 545 leden zijn ingeschreven. “Toen ik groepsleiding was, begin jaren 2000, hadden we soms 700 inschrijvingen.” Scouts Groeninge heeft een leidingploeg van 94 personen.

De oudste Chiro van Vlaanderen en Brussel vind je overigens in Kortrijk met Chiro Don Bosco Kortrijk. Groepsleiding Elia Raes verklaart: “Onze jeugdbeweging werd opgericht op 1 april 1934. In 2024 bestaan wij 90 jaar. Daarmee zijn we de oudste Chiro van Vlaanderen!”

Het Kortrijkse verenigingsleven beperkt zich ten slotte niet enkel tot de klassieke jeugdbewegingen. Zo is er bijvoorbeeld ook de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM). Hoofdleidster Linde Tinel: “Wij zijn een fusie van twee andere jeugdbewegingen: de BJN en de Wielewaaljongeren. Nu hebben we een lokaal in de Cannaertstraat, maar vroeger verbleven we lange tijd in een lokaaltje bij de spoorweg in Heule. Daarna hadden we een tijdje geen lokaal en leerden we lokale natuurgebiedjes in Kortrijk kennen. Wij komen dus een beetje van overal.”