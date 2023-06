Jeugd en drumband Stadsharmonie Wervik zorgen tijdens BK wielrennen voor muzikaal onthaal

Met start en aankomst in Izegem vindt zondag het BK wielrennen voor zowel vrouwen als mannen elite plaats. Het peloton maakt een grote lus in Heuvelland en op weg naar daar komen de renners voorbij in Wervik. De jeugd en drumband van de Stadsharmonie Wervik zorgen tijdens de doortocht van de vrouwen en mannen voor een muzikaal onthaal.

Aan hun repetitielokaal in de gewezen tabaksfabriek Arvic aan de spoorweg in de Speldenstraat gaan ze tijdens de passage van Lotte Kopecky, Wout van Aert en co enkele nummers brengen.

“We gaan tijdens de doortocht van de vrouwen een nummer van Michael Jackson spelen”, zegt Stefaan Vens. “De drumband gaat de nummers Thunderbolt en Earthquake spelen. Het idee rijpte pas zaterdagmorgen.”

Eerst komen de vrouwen in Wervik voorbij tussen 11.07 uur en 11.10 uur. De mannen later tussen 12.36 uur en 12.39 uur.

(EDB)