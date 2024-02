Jessica (22) gaat voor kroontje Miss Travestie West-Vlaanderen: “Als kind voelde ik dat er iets niet klopte”

Op zaterdag 6 april wordt in Domein Vossenberg in Hooglede de nieuwe Miss Travestie West-Vlaanderen gekozen. Ook Jessica Denil (22) uit De Haan doet een gooi naar het kroontje. “Op het podium bloei ik helemaal open.”

Jessica Denil, alias Victoria Moon, is afkomstig van Dendermonde en verhuisde nog maar kortgeleden naar De Haan met haar vriend Kurt, die ook in de wereld van de travestie zit. Samen met nog een derde partner vormen ze het travestiegezelschap The Rising Stars. “Bij mij is het gek genoeg allemaal begonnen met een onnozele weddenschap”, steekt Jessica van wal. “Ik ging met vrienden naar een travestieshow kijken, en een van hen daagde mij uit: Wedden dat je niet durft? Zoiets moet je tegen mij niet zeggen want dan doe ik het zéker.” (lacht)

Frank Bakkes

Victoria Moon was geboren. “Mijn eerste optreden als showqueen was in de Ding Dong in Oostende. Ik had mij gauw voor tien euro een lelijke carnavalspruik gekocht, en ook mijn make-up trok op niks. Mijn verbazing was dan ook groot toen er mij na afloop iemand kwam vragen waar ik te boeken was. Blijkbaar had ik het er dus toch nog zo slecht niet vanaf gebracht”, glimlacht Jessica. Vandaag treedt ze wekelijks op tot in Nederland. “’t Frank bakkes, noemen ze mij: ik neem zelden een blad voor de mond. Het typetje dat ik op het podium neerzet, is een uitvergroting van mezelf. Als Jessica heb ik sowieso al een grote mond maar wacht tot ik in mijn rol van Victoria kruip. Dan loopt het helemáál uit de hand”, grijnst ze.

“Tijdens mijn transitie raakte ik veel vrienden kwijt. Mama heeft het gelukkig wel aanvaard”

Door de week leidt Jessica een heel gewoon leven, ver weg van de glitter en glamour. “Ik ben poetsvrouw. Da’s wat anders hé dan die schreeuwerige kostuums”, glimlacht ze. “Maar na mijn uren transformeer ik in een showqueen. Op dat podium bloei ik helemaal open.”

Homohaat

Jessica doet daar vooral haar ding op dancehits uit de jaren negentig. “Maar ik breng ook nummers die gaan over jezelf kunnen zijn als holebi en transgender persoon. I Am What I Am van Gloria Gaynor is er zo eentje, en ook Born This Way van Lady Gaga zit in de playlist. De boodschap die ik daarmee wil overbrengen: vergeet niet dat er onder die laag make-up een mens van vlees en bloed zit, met gevoelens en onzekerheden. Er is gelukkig al veel veranderd, maar toch … Er is ook nog altijd veel homohaat, en er is spijtig genoeg ook nog heel veel jaloezie in het wereldje: showqueens die elkaar het licht in de ogen niet kunnen omdat ze vergeten zijn vanwaar ze zelf komen.”

Man in huis

Zelf kwam Jessica rond haar veertiende uit de kast als transvrouw. “Pas op, ik ben nog altijd de man in huis. Als er een kastje in elkaar getimmerd moet worden, doe ik dat. Maar als kind al voelde ik dat er iets niet klopte. Ik had alleen vriendinnen en speelde met barbies, en toen ik mij op school eens mocht verkleden als ons moeder, met waterballonnetjes als borsten, voelde dat heel natuurlijk aan. Pas toen ik op zekere dag een pakkende documentaire zag over transvrouwen, vielen al die puzzelstukjes in elkaar en werd het plaatje duidelijk: ik was een meisje, opgesloten in het lichaam van een jongen”, aldus Jessica, die uiteindelijk besloot onder het mes te gaan.

“Ik raad mensen vaak aan om eens naar een show te komen. Als ze dat doen, blijven ze vaak tot het einde”

“Toen ik uit de verdoving ontwaakte, was dat een heel emotioneel moment. De operatie had in totaal bijna acht uur geduurd, en vond toevallig plaats op de verjaardag van mijn moeder”, glimlacht ze. “Mama heeft het aanvaard, ja. Maar ik ben tijdens heel die transitie wel veel van mijn vroegere vrienden kwijtgespeeld.”

Woonzorgcentra

Van de vooroordelen trekt Jessica zich niets aan. “We worden weleens verweten vulgair en seksistisch te zijn. Of we zijn freaks. Leven en laten leven, denk ik dan, maar het spijtige is dat mensen het vaak zelfs geen kans geven. Ik raad ze dan aan om gewoon eens naar een show te komen kijken, en als ze dat effectief ook doen, blijven ze meestal toch tot op het einde”, aldus Jessica. Haar grote voorbeeld is Jennifer van Les Folles de Gand. “Als kind zag ik haar weleens optreden op Camping Esmeralda, en ik was helemaal weg van haar. Jennifer is een topmadam”, klinkt het. Opmerkelijk is dat Jessica als Victoria Moon ook vaak voor een ouder publiek optreedt. “We staan in woonzorgcentra van Knokke tot De Panne. Die oudjes accepteren ons niet alleen, ze doen meestal nog goed mee ook. En ik krijg veel complimentjes over mijn kostuums”, glimlacht Jessica.