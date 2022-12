Jess FM trapt Warmste Week af met hartverwarmende radio

Zaterdag werd in het ‘glazen huis’ aan de achterkant van het stadhuis de Warmste Week afgetrapt. In een tijdelijke radiostudio maakt Jess FM in samenwerking met de stad Menen een week lang radio rond het Warmste Week-thema ‘Armoede’.

In de tijdelijke radiostudio kan iedereen terecht om een plaat aan te vragen en een geldbedrag te doneren of spontaan live op te treden. Je kan er ook promotie maken voor een eigen opgezette Warmste Week-actie of een uitdaging aan te gaan en die te laten sponsoren. Jess FM zendt live uit vanuit het glazen huis van maandag 19 tot donderdag 22 december tussen 17 en 19 uur.

Lijflied

De leden van het schepencollege gaven meteen het goede voorbeeld. Allen kozen ze hun favoriete liedje en doneerden ze 10 euro. “Dit mooie initiatief steunen we als warme stad ten volle. We hopen hiermee ons steentje bij te dragen in de strijd tegen armoede. Want we laten niemand achter, ook niet in deze moeilijke tijden”, zegt burgemeester Eddy Lust.

“Er volgt nog een uitdaging vanuit het schepencollege. Wat die precies zal zijn, zullen we eerstdaags bespreken.” Zelf vroeg de burgervader het nummer ‘You’ll Never Walk Alone’ aan. “Het is mijn lijflied. Iedereen beleeft wel eens een mindere periode in zijn leven, maar daarna komt er weer zonneschijn. Bovendien is het ook het lijflied van mijn favoriete voetbalploeg Club Brugge.”

(CB/foto WO)