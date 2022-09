Jeruzalemkapel in gereedheid gebracht voor terugkeer praalgraf

In de anders zo serene Jeruzalemkapel bij het Adornesdomein – tussen de Peperstraat en de Balstraat – is er dezer dagen heel wat bedrijvigheid. Gespecialiseerde vakmannen zijn er namelijk bezig de ondergrond en de uitsparing in gereedheid te brengen voor de terugkeer van het praalgraf van Anselm Adornes en zijn echtgenote Margareta van der Banck.

In april vorig jaar werd het praalgraf, dat ruim een ton weegt, voor het eerst in 538 jaar uit de kapel verwijderd om hersteld en gerestaureerd te worden bij het atelier van Raymakers-Rossen in de Antwerpse gemeente Essen. Dat gebeurde op vraag van barones Veronique de Limburg Stirum, wier familie afstamt van Anselm Adornes en die nog steeds eigenaar en beheerder is van het domein. De meest delicate operatie daarbij was het optillen van de zware, zwarte deksteen met ligbeelden.

In afwachting van de terugkomst werd archeologisch onderzoek uitgevoerd in de ondergrond waar het stoffelijk overschot van Margareta van der Banck werd bijgezet en het hart van Anselm Adornes, dat naar Brugge werd overgebracht nadat hij in Schotland werd vermoord. “We lieten ook DNA-onderzoek uitvoeren op de botten maar over de resulaten daarvan kan ik voorlopig nog niets zeggen”, vertelt Jelle Deltombe, manager van het Adornesdomein.

De vakmannen verstevigden intussen ook de ondergrond met een betonplaat zodat het praalgraf met de ligbeelden zonder risico op instorten kan terug geplaatst worden. Het praalgraf wordt begin november terug in de kapel verwacht.