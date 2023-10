Jerry speurt naar mysterieuze oorlogstunnel onder binnenstad: “Hij werd wellicht gebruikt om wapens te stelen van de Duitsers”

Jerry Lagaisse (68) zocht de voorbije weken naar restanten en bewijzen van een tunnel onder het Waregemse stadscentrum. “Echte bewijzen vind ik niet, maar er bestaan verschillende getuigenissen die het verhaal geloofwaardig maken”, vertelt hij. Jerry roept inwoners van onder meer de Holstraat op om zelf eens in hun kelder te duiken.

De geschiedenis van de Paardenstad komt de laatste jaren opnieuw tot leven in verschillende Facebookgroepen en -pagina’s zoals Waregem in foto en film, vroeger en nu en Waereghem Historique. In die laatste plaatste de 68-jarige Jerry Lagaisse recent een verhaal over de oorsprong van het jeugdcentrum en de cafetaria in de jaren zestig. Nu brengt hij een tweede onderzoek naar buiten. Zo’n zes weken geleden begon Jerry via een kennis aan zijn speurtocht naar een mysterieuze oorlogstunnel, die van het Kasteel van Potegem in de Holstraat naar de centrale kerk zou leiden. “Die tunnel wordt in enkele bronnen vermeld, er is zelfs sprake van vertakkingen naar de oude begraafplaats en het Gaverke. Hij zou gebruikt zijn om de Duitse vijand te omzeilen en te saboteren”, vertelt de gepensioneerde Waregemnaar.

Boog in kasteel

“De enige getuigenissen komen van mensen die zelf in het verzet zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die zijn helaas overleden en echte bewijzen zijn er niet.” Ook in de bibliotheek en in het stadsarchief vond Jerry niets terug. De legende luidt dat er nooit foto’s of plannen werden gemaakt door de verzetshelden om het bestaan van de tunnel geheim te houden.” Jerry mocht op visite bij de eigenaar van het Kasteel van Potegem. “Die vertelde mij dat er bij werken op het domein aan de kant van de Holstraat een bepaalde diepte was vastgesteld en er een soort boog zou gevonden zijn die groot genoeg was om in te staan. Maar bij latere werken in de Holstraat zou dat afgebroken zijn, dus dat kunnen we niet bewijzen”, aldus Jerry. Via Radio 2 lanceerde Jerry een oproep naar inwoners uit de binnenstad om eens in hun kelder te kijken naar mogelijke restanten van een tunnel. “Ik kreeg nadien heel veel reacties binnen. Verschillende inwoners getuigden met verhalen over hun (groot)ouders over een tunnel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo zou er een ingang naar de tunnel geweest zijn in de Guido Gezelleschool, in het park Baron Casier en zelfs onder de hippodroom. Iemand vertelde mij een verhaal dat de verzetsstrijders van De Witte Brigade de tunnel gebruikten om benzine en wapens te stelen van de Duitsers.” De Witte Brigade in Waregem bestond onder meer uit Jozef Duthoy, Marcel Windels, Henri Lebbe en Roger Vansteenbrugge, die op het einde van de oorlog geëxecuteerd werden door het Duitse leger. De verzetshelden kregen later elk hun eigen straatnaam.

Riolencomplex

“Er zou in de sacristie van de kerk ook een deurtje zijn naar de voormalige tunnel, maar dat moet ik nog onderzoeken. Na alle verhalen lijkt het alsof Waregem volledig onderkelderd was tijdens de oorlog, dat is onmogelijk.” Al leidde dat idee wel tot een voorlopige conclusie. “In veel huizen had je een verbinding naar het riolencomplex, van daaruit kon men volgens mij wel die tunnels realiseren”, zegt Jerry. “Na de vele verhalen en getuigenissen, klinkt de piste van het riolencomplex wel geloofwaardig. Maar het blijft moeilijk te bewijzen. Ik blijf alvast verder zoeken, en iedereen mag mij contacteren met nieuws, documenten of restanten van een ondergrondse tunnel.”

Jerry kan je contacteren via jerry.lagaisse@gmail.com.