Jerry lanceert eigen foodtruck met verse burgers en frietjes: “De liefde voor frietjes had ik al als kind”

Jerrys is de foodtruck van Jerry Lippinois (21) uit Poperinge. Op zijn menu staan vers bereide burgers en frietjes. “Mijn foodtruck is een wagen uit 1984 die ik nieuw leven heb ingeblazen.”

Tijdens zijn studies event management beseft Jerry Lippinois (21) dat hij liever de handen uit de mouwen wil steken. “Zo ging ik afgelopen september als freelance aan de slag bij 24H Frost in Loon-Plage. Ik ondersteun hen op administratief vlak. Die kon ik combineren met mijn werk als dj Never Mind samen met mijn kompaan Roeland Vancraeynest”, vertelt Jerry.

“De liefde voor frietjes van kinds af aan groot. Dat was altijd mijn lievelingsgerecht. Ik heb altijd gewerkt als jobstudent bij frituur Bazaar en voor mijn werk in de frituur heb ik ook een liefde voor burgers ontwikkeld. Mijn eigen creaties op vlak van burgers had ik graag losgelaten op de buitenwereld.”

Jerrys is de foodtruck van Jerry Lippinois. © gf

Jerry’s

En zo werd Jerrys geboren. “Je moet ergens beginnen en de foodtruck is een mooi begin. In opstart is een foodtruck financieel ook niet zo zwaar dan onmiddellijk een eigen zaak starten. Jerrys kan ik ook combineren met mijn ander werk, dus heb ik ook werkzekerheid om mijn andere projecten vorm te geven”, zegt Jerry. “De meeste foodtrucks zijn een aanwagen, maar ik rijd rond met een Citroën C35 RE. Een auto van het jaar 1984 die ik terug tot leven gebracht en ik hoop dat ik er nog vele jaren lekkere burgers en frietjes uit kan serveren.”

Op de menukaart van Jerrys staan natuurlijke burgers met groentjes en saus. “Er is ook Italiaanse burger met mozzarella, een burger met bacon en een maison burger. Dat is de Jerry burger. Een speciaaltje met bearnaisesaus en een extraatje, maar dat is het geheim van de chef (lacht).”

De foodtruck is een Citroën C35 RE. © gf

Een fuif, een communie of een trouw? Jerrys kan bij je langskomen. “Mensen mogen me vrijblijvend contacteren. Ik luister naar de verwachtingen van de klant en ik probeer die zo goed mogelijk te vervullen. Voor elk evenement sta ik klaar. De focus ligt op vers bereide hamburgers”, vertelt Jerry. “De burgers worden op plaat gebakken en worden geserveerd met groentjes en verschillende sauzen. Er zijn ook verschillende soorten kaas. De frietjes zijn ook vers gesneden. Bij feestjes serveren we burgers en frietjes voor de volwassenen en voorzien we lekkere snacks voor de jongere generaties. Een frikandelletje is geen enkel probleem.”