Jeroom en Rita vieren drie verjaardagen op één dag

Jeroom Vandewalle en Rita Cool uit de Koningsstraat in Rumbeke hebben iets met ronde getallen. Jeroom is net tachtig jaar geworden, Rita net zeventig en in september zijn ze vijftig jaar getrouwd, een uitstekende gelegenheid om een gecombineerd feest te organiseren.

Hun kinderen Peter en Joke, schoonzoon Jorn en de kleinkinderen Nora, Lea en Lou hadden het feest op zaterdag 27 mei tot in de puntjes voorbereid voor familie, vrienden en kennissen. Burgemeester Kris Declercq was erbij om Rita en Jeroom namens de stad te feliciteren voor hun gouden huwelijksverjaardag.

Rita volgde de richting Economie-Wiskunde aan het Sint-Vincentiusinstituut in Torhout en Jeroom Latijn-Grieks aan het college in Izegem. Na de humaniora kwamen ze in het bankwezen terecht, allebei bij de binnendienst van de bank van Roeselare en West-Vlaanderen. Daar sloeg de vonk over en de verloving was al gauw een feit. Ze trouwden op het stadhuis van Torhout op 14 september 1973. Eerste schepen Gerard Beuselinck bezegelde het burgerlijk huwelijk. Hun huwelijksreis ging naar het Italiaanse Sorrento in de baai van Napels.

Bank van Roeselare

Jeroom was de alom gekende bankier-directeur van het Rumbeeks filiaal van de Bank van Roeselare in het begin van de Rumbeeksesteenweg. Voor Rita eindigde haar job bij de Roeselaarse bank bij de overname in 1998 door de Kredietbank. Jeroom was daarna nog vijf jaar onderdirecteur bij de KBC (kantoor Rumbeke) en hij ging in 2003 op pensioen.

Verenigingsleven

Beide waren zeer verdienstelijk in het plaatselijk verenigingsleven. Rita zette zich in voor de ouderraad van de Chiromeisjes. Jeroom was vier decennia penningmeester en 10 jaar secretaris van de R.O.M.(Rumbeekse-Oekense Middenstand), nu Ondernemend Rumbeke. Samen gaan ze graag uitwaaien aan zee in Oostduinkerke, waar ze sinds vele jaren een knus appartement hebben. De kleinkinderen Nora en de tweeling Lea en Lou komen er graag over vloer, zowel in de Koningsstraat als aan zee omdat ze steevast door oma Rita in de watten gelegd worden.

Wat is hun geheim voor een halve eeuw huwelijkstrouw? “We hebben steeds lief en leed gedeeld”, bevestigen Rita en Jeroom. En dat is de laatste jaren met kleine en grote gezondsheidsproblemen voor beide echt wel nodig geweest. (AD)